بونو: أظهرنا شخصية قوية أمام سالزبورغ وسنقاتل للتأهل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال، على تعادل فريقه السلبي أمام سالزبورغ، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

بونو أكد أن الفريق قدم أداءً جيدًا رغم صعوبة المواجهة، وذلك خلال تصريحات صحفية، حيث قال:

-” المباراة كانت صعبة أمام خصم قوي ومتماسك، لكننا أظهرنا شخصية كبيرة، ونجحنا في الحفاظ على التوازن الدفاعي بشكل واضح”.

-“راضٍ عن مستوانا حتى الآن، فقد بذلنا جهدًا كبيرًا، لكن الفوز لم يكن من نصيبنا. هدفنا الآن هو تحقيق الانتصار في الجولة المقبلة من أجل التأهل”.

-“سنبذل كل ما لدينا أمام باتشوكا من أجل التأهل للدور القادم. هذه بطولة تقام كل أربع سنوات، وهدفنا إسعاد جماهير الهلال. أشعر بالفخر لتمثيل هذا الكيان الكبير”.