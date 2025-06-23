مجرشي: الحظ حالفنا أمام ترينيداد.. ولم نقدم المستوى المطلوب

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجه علي مجرشي، لاعب المنتخب السعودي، سهام الانتقادات إلى “الأخضر”، رغم التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة الكأس الذهبية 2025.

وتأهل المنتخب السعودي إلى الدور ربع النهائي من بطولة الكأس الذهبية 2025، عقب التعادل مع ترينداد وتوباجو 1-1، فجر اليوم الإثنين، على ملعب إليجانت، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة.

وقال مجرشي في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: “الحمد لله على كل حال، هذه هي كرة القدم”.

وأضاف: “لم نتفاجأ بمستوى منتخب ترينداد وتوباجو، ولكننا لم نقدم المستوى المطلوب، وهذا ما جعلهم يظهرون بشكل جيد، وقد حالفنا الحظ في نهاية المباراة”.

وأردف: “حتى الآن لم يظهر المنتخب السعودي بالمستوى الذي نريده ونرضى عنه، وأتمنى ألا نظهر سوى بمستوى مشرف، وأن نذهب لأبعد نقطة في البطولة”.

وأتم: “أي منتخب سنواجهه (في ربع نهائي الكأس الذهبية) سنظهر أمامه بالشكل المطلوب، من أجل أن نشرف وطننا والجمهور السعودي”.