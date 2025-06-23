الهلال يحفظ ماء وجه آسيا في مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - حفظ الهلال وجه ماء قارة آسيا في كأس العالم للأندية 2025، رغم فشله في تحقيق أي انتصار حتى الوقت الراهن.

وحقق الهلال نقطتين من أول مباراتين، عقب التعادل مع ريال مدريد 1-1 في الجولة الأولى، قبل التعادل سلبيًا مع ريد بول سالزبورج بالجولة الثانية.

ويمتلك “الزعيم” حظوظًا في التأهل للدور ثمن النهائي، حيث يحتاج للفوز على باتشوكا المكسيكي وانتظار نتيجة مباراة ريال مدريد وسالزبورج يوم الجمعة المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي ودعت فيه كل الأندية الآسيوية كأس العالم من دور المجموعات بعد جولتين فقط، دون أن تحصد أي نقطة.

ويتذيل أوراوا ريد دايموندز الياباني المجموعة الخامسة وودع المونديال بلا رصيد من النقاط، بعد هزيمتين من ريفر بليت وإنتر ميلان، حيث سجل هدفين واستقبل 5.

المجموعة السادسة يتذيلها أيضًا فريق آسيوي، وهو أولسان هيونداي الكوري الجنوبي الذي ودع البطولة بلا رصيد من النقاط، عقب هزيمتين ضد ماميلودي صن داونز وفلومينينسي، وقد سجل هدفين واستقبل 5 أيضًا.

في المقابل، ودع العين الإماراتي كأس العالم للأندية متذيلًا المجموعة السابعة بلا رصيد من النقاط، بعد هزيمتين من يوفنتوس ومانشستر سيتي، وقد استقبل 11 هدفًا دون أن يسجل أي أهداف.