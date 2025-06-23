شكرا لاهتمامكم بخبر ماذا قدم ريان آيت نوري في فوز مانشستر سيتي على العين؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - قدم الجزائري ريان آيت نوري مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أداء جيداً في فوز فريقه الكبير على العين الإماراتي.

وحجز مانشستر سيتي بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر من كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية بالفوز 6-0 على العين الإماراتي، الذي بدوره ودع المونديال لتلقي خسارتين في أول جولتين.

ودفع الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بآيت نوري في التشكيلة الأساسية للسماوي ليدعم الخط الخلفي إلى جوار الكرواتي جوسكو غفارديول والأوزبكي عبد القادر خوسانوف والسويسري مانويل أكانجي.

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ونال آيت نوري تقييم 7.4 من موقع “سوفا سكور” العالمي المعني بتقييمات اللاعبين، بينما كان الألماني إلكاي غوندوغان صاحب هدفين من سداسية السماوي هو الأعلى تقييما بـ9.2.

وجاء نوري في المركز السادس بين لاعبي مان سيتي بعد غوندوغان ومانويل أكانجي “8” وجوسكو غفاريدول “7.5” وإيرلينغ هالاند “7.9” وبرناردو سيلفا “7.7”.

وقام نوري بتغطية واحدة و3 انقضاضات على لاعبي العين، وفاز بـ7 التحامات أرضية من أصل 15 وبالالتحام الهوائي الوحيد الذي دخل فيه.

وبلغت دقة تمريراته 95 % بإحمالي 56 تمريرة صحيحة من أصل 59، وحول 6 عرضية واحدة منهم صحيحة وتمريرة طولية وحيدة.

ولم يسدد نوري أي كرة خلال التسعين دقيقة وبلغ عدد المرات التي لمس فيها الكرة 92 تمريرة، وقام بأربع محاولات ناجحة للمراوغة من أصل 6.

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