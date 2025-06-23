توفير شاشات تفاعلية بـ51 لغة عالمية بالجوامع الكبرى والمساجد التاريخية في المدينة المنورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - يذكر أن شاشات المكتبة الإلكترونية تحتوي على أكثر من (1000) مادة علمية مقروءة ومسموعة ومرئية، و(2000) شريحة إرشادية باستخدام الأجهزة الرقمية الحديثة بـ(51) لغة عالمية.

وتأتي هذه الخدمة في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمعتمرين والزائرين، وتكثيف الجهود بما يواكب حجم الزوار خلال موسم العمرة، ويُسهم في توفير بيئة مناسبة لأداء المناسك بيسر وطمأنينة.