مدرب سالزبورغ: كنا نستحق الفوز على الهلال وفخور بما قدمه فريقي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق الألماني توماس ليتش مدرب سالزبورغ، على تعادل فريقه السلبي أمام الهلال، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

ليتش أعرب عن حزنه، مؤكدًا أن فريقه كان الأقرب لتحقيق الفوز، وذلك خلال تصريحات صحفية، حيث قال:

-“نشعر بالحزن رغم امتلاكنا 4 نقاط، لعبنا أمام خصم قوي يتمتع بجودة عالية، ودافعنا بقوة عن مرمانا”.

-“نحن فريق شاب، وكنا نستحق الفوز، فخور بالأداء وسعيد بما قدمه اللاعبون”.

-“بعد كل تبديل نقوم به، يكون هناك تأثير إيجابي، وهذا دليل على أننا لا نعتمد على 11 لاعبًا فقط، وهذا يسعدني كثيرًا كمدرب”.

-“المباراة المقبلة ستكون أمام ريال مدريد، أحد أقوى أندية العالم. تشابي ألونسو مدرب جديد بأفكار مختلفة، وربما اللاعبون لا يزالون يتأقلمون، لكنهم يملكون كوكبة من النجوم، وعلينا أن نخوض المباراة بكل قوة ونصنع الفارق بأنفسنا”.

-“خلال أول 15 إلى 20 دقيقة، ضغط الهلال كان عاليًا جدًا علينا… ما يميزهم هو الزيادة العددية في الأطراف، وكان علينا حماية منطقتنا باستمرار”.

-“بطولة مثل هذه تمنحنا فرصة اللعب أمام أفضل الفرق في العالم، وهي تجربة رائعة للاعبينا الشباب”.

-“هدفنا هو تقديم بطولة جيدة والمضي قدمًا، وبعدها ننظر إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا وما ينتظرنا في الدوري المحلي”.

-“لم نتمكن من الضغط العالي في مناطق متقدمة بسبب وجود روبن نيفيز، فقد صعّب المهمة علينا، وأجبرنا على التراجع والدفاع في العمق، لكن تحولاتنا الهجومية كانت خطيرة في بعض الأحيان”.

-“أتوقع أن يمتلك ريال مدريد الاستحواذ في المباراة المقبلة، فالجودة الفردية والخبرة تصب لصالحهم، لكننا سنحاول الضغط بأقصى ما يمكن”.