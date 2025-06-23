شكرا لاهتمامكم بخبر إسرائيل تعترض صاروخا.. وإيران تنفي إطلاقه والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، اعتراض صاروخ قال إنه أطلق من إيران، حيث دوت صافرات الإنذار وسط البلاد.

تلاه إبلاغ الجيش الإسرائيلي المواطنين أن بوسعهم مغادرة المناطق المحمية، في مؤشر على انتهاء التهديد.

فيما أفادت وكالة مهر للأنباء الإيرانية أنه “أطلق قبل قليل صاروخ من اليمن نحو إسرائيل، ولكن الجيش والجبهة الداخلية تخيلا أنه موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الايرانية”.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، إثر الهجوم غير المسبوق الذي نفذته الحركة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، نفذ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل، وضد سفن في البحر الأحمر يقولون إنها مرتبطة بها، زاعمين أن عملياتهم تأتي في إطار «الإسناد العسكري» للفلسطينيين.

ويترقب العالم رد إيران بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة “محت” المواقع النووية الإيرانية الرئيسية، لتنضم بذلك إلى إسرائيل في أكبر عمل عسكري غربي يستهدف إيران منذ الثورة الإيرانية عام 1979.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ الأحد ضربات على “أهداف عسكرية” في إيران، بينها مواقع لتخزين والصواريخ وإطلاقها.

وقال الجيش في بيان نشر على تليغرام “نفذت نحو 20 طائرة مقاتلة (تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي) ضربات تستند إلى معلومات استخباراتية (…) على أهداف عسكرية في إيران”.

وأضاف أن الهجمات استهدفت “مواقع بنية تحتية لتخزين الصواريخ وإطلاقها”، بالإضافة إلى “مواقع خاصة بالأقمار الاصطناعية والرادارات العسكرية”.

وتأتي هذه الهجمات بعد الضربات الأمريكية الضخمة على ثلاث مواقع نووية رئيسية في إيران بهدف القضاء على برنامجها النووي، رغم أن مسؤولين حذروا من أن مدى الضرر الذي أحدثته هذه الضربات لا يزال غير واضح.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من “دوامة لامتناهية من الردود الانتقامية” في أعقاب الضربات الأمريكية على إيران التي اعتبرها “منعطفا خطيرا” في المنطقة.

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