أكسيوس: ترامب هو من حدد موعد وخطة ضرب إيران

عدن - ياسمين عبد العظيم - ذكر موقع أكسيوس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، أبلغ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال تنفيذ الضربة الأمريكية ضد إيران، بأن الهجوم سيقتصر فقط على منشآت البرنامج النووي، وذلك وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

ترامب حدد موعد وخطة الهجوم النووي على إيران

وبحسب التقرير، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من وضع خطط الضربات وحدد توقيتها، والتي استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية رئيسية، في كل من “فوردو”، و”نطنز”، و”أصفهان”.

نُفضل الحلول الدبلوماسية

وأكد ويتكوف للمسؤولين الإيرانيين أن واشنطن لا تزال تفضل المسار الدبلوماسي، وتدعو طهران إلى العودة إلى المفاوضات، على الرغم من الضربة العسكرية التي تم تنفيذها.

تصاعد الغضب الإيراني وتحركات دولية لإجلاء الرعايا

أثارت الضربات الأمريكية موجة غضب شديدة في إيران، وتسببت في تصعيد كبير في وتيرة التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن.

وفي الوقت نفسه، بدأت عدة دول التحضير لإجلاء رعاياها من إسرائيل، تحسبًا لتدهور الوضع الأمني، وتعد بريطانيا من أوائل الحكومات التي بدأت تجهيز رحلات خاصة لهذا الغرض.

أخرجنا منشآت نووية إيرانية عن الخدمة

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي فجر الأحد في كلمة رسمية عقب الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية: “لقد أخرجنا منشآت نووية إيرانية عن الخدمة”، مشيرًا إلى وجود أهداف أخرى في إيران لم تُهاجم بعد.

وأضاف أن الهدف الرئيسي لواشنطن كان تدمير قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم ووقف التهديد النووي.

أي هجمات مستقبلية من إيران ستواجه ردًا أقوى

حذر ترامب من أن أي هجمات مستقبلية من إيران ستواجه ردًا أقوى وأشد ما لم تبادر إلى صنع السلام. وشدد على أن ليلة الهجوم كانت الأصعب من حيث استهداف المنشآت النووية، موجهاً تحذيراً واضحاً لإيران: “أمام إيران خياران فقط: السلام أو المأساة”.