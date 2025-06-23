اليامي: التوفيق لم يحالفنا ضد سالزبورج.. وسنتأهل أمام باتشوكا

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد حمد اليامي، ظهير الهلال، أن التوفيق لم يحالف الفريق خلال مواجهة ريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن “الزعيم” سيحسم التأهل لثمن النهائي خلال المباراة القادمة ضد باتشوكا.

وسقط الهلال في فخ التعادل السلبي مع سالزبورج، اليوم الإثنين، على ملعب أودي فيلد، في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة في مونديال الأندية.

وقال اليامي في تصريحات بعد المباراة: “كان هناك عدم توفيق (في تحويل الفرص إلى أهداف)، ولكن سنحقق التأهل في المباراة المقبلة”.

وأضاف اليامي: “الحمد لله على كل حال، كنا نطمح لتحقيق النقاط الثلاثة، ولكن لم نُوفق، لا تزال لدينا مباراة أمام باتشوكا، وسنحقق التأهل من خلالها”.

وأتم: “جاهزون للمواجهة المقبلة، وسنعمل على خوض مجريات المباراة بشكل جيد، من أجل التأهل في نهاية المطاف”.

ويخوض “الزعيم” مباراته الأخيرة في دور المجموعات، فجر الجمعة المقبل، ضد باتشوكا المكسيكي، حيث يحتاج للفوز من أجل التأهل للدور ثمن النهائي.