ما الذي يحتاجه الهلال للتأهل إلى دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرف على حظوظ الهلال للوصول إلى ثمن نهائي مونديال الأندية 2025

تعادل الهلال أمام ريد بول سالزبورج بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية 2025.

الهلال تعادل في المباراة الافتتاحية ضد ريال مدريد بهدف لمثله ثم قرر التعادل ولكن دون أهداف وذلك ضد سالزبورج، ليمتلك نقطتين فقط بعد مباراتين.

وأضحى الزعيم في المركز الثالث خلف ريال مدريد وسالزبورج، ولكن لا يزال لديه فرصة للتأهل للدور المقبل.

وفي التقرير الآتي من كووورة نستعرض لكم حظوظ الهلال للوصول إلى دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025

ما الذي يحتاجه الأهلي للتأهل إلى دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025؟