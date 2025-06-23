مدافع الهلال: باتشوكا أصعب من الريال وسالزبورج

عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتبر متعب الحربي، الظهير الأيسر للهلال السعودي، أن مباراة فريقه المُقبلة ضد باتشوكا المكسيكي، ستكون أصعب من المواجهتين السابقتين للزعيم في كأس العالم للأندية، ضد كل من ريال مدريد الإسباني وريد بول سالزبورج النمساوي.

وبعد جولتين من دور المجموعات للبطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، حصد الهلال نقطتين حتى الآن من تعادلين أحدهما إيجابي مع الريال وآخر سلبي سالزبورج.

وقال الحربي الذي حل بديلاً في الشوط الثاني أمام سالزبورج، في تصريحات بالمنطقة الإعلامية عقب المباراة: “كان هدفنا الـ3 نقاط اليوم وحاولنا كثيراً أن نسجل أهدافاً لكن لم يحالفنا الحظ”.

وأضاف: “المواجهة القادمة ضد باتشوكا ستكون أصعب من مواجهتي الريال وسالزبورج، لكن بإذن الله نحقق الفوز ونصعد للدور القادم”.

وتابع: “اليوم لم يُقصر أحد من اللاعبين، الكل قدم ما عليه وأكثر”.

يذكر أن الهلال يحتل المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد نقطتين خلف كل من ريال مدريد وسالزبورج اللذان يمتلكان 4 نقاط، بينما ودع باتشوكا البطولة بلا نقاط بعد جولتين.

ودخل الهلال مرحلة الحسابات المعقدة قبل الجولة الأخيرة يوم الجمعة المقبل حيث يواجه باتشوكا فيما يلعب ريال مدريد مع سالزبورج.