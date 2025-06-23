شكرا لاهتمامكم بخبر صواريخ إيرانية تتجه نحو تل أبيب.. وإسرائيل ترد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أفادت القاهرة الإخبارية، نقلًا عن مصادر إعلامية متعددة، بوقوع تصعيد عسكري كبير بين إسرائيل وإيران، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ ضربات جوية تستهدف مواقع عسكرية داخل إيران، بالتزامن مع تفعيل الدفاعات الجوية في عدة مناطق من العاصمة الإيرانية.

ننفذ الآن ضربات على أهداف عسكرية داخل إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بصدد تنفيذ عمليات جوية تستهدف “أهدافًا عسكرية” في عمق الأراضي الإيرانية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن المواقع المستهدفة أو نتائج العملية.

انفجارات في طهران والدفاعات الجوية تتصدى للهجمات

ووفقًا لما نشرته القاهرة الإخبارية نقلًا عن الإعلام الإيراني، فقد سُمع دوي انفجارات متتالية في غرب، ووسط، وشرق طهران، بالتزامن مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في هذه المناطق.

أشارت المصادر إلى أن الضربات الإسرائيلية استهدفت موقع “بارشين” العسكري جنوب شرقي العاصمة، أحد المواقع الحساسة في منظومة إيران الدفاعية.

وأضافت التقارير أن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت لأهداف وُصفت بـ”المعادية” في وسط طهران ومدينة كرج غربي العاصمة.

موجة كبيرة من الصواريخ تنطلق نحو إسرائيل

وفي تطور لافت، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن موجة كبيرة من الصواريخ أُطلقت من الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل، في رد محتمل على الغارات الجوية.

نعترض الصواريخ ونهاجم منصات الإطلاق

بدوره، قال جيش الاحتلال إن منظومات الدفاع الجوي التابعة له تعمل على اعتراض الصواريخ الواردة من إيران، بالتزامن مع تنفيذ ضربات مضادة تستهدف منصات الإطلاق.

صفارات الإنذار تدوي

أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بحسب القاهرة الإخبارية، رصد إطلاق صواريخ من إيران، وتم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق.

ودعا المتحدث باسم جيش الاحتلال المستوطنين إلى دخول الملاجئ المحصنة والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

إسرائيل مستعدة لوقف إطلاق النار بشروط

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية أن تل أبيب مستعدة لوقف إطلاق النار في حال أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي رغبته في إنهاء الحرب.

وأكدت المصادر أن إسرائيل تسعى لإنهاء الصراع خلال أيام، لكنها جاهزة لخوض حرب استنزاف إذا استمر التصعيد.

فرص ضئيلة للعودة إلى الاتفاق النووي

وأشارت المصادر إلى أن فرص العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن الاتفاق النووي ضعيفة حاليًا، في ظل “نجاح إسرائيل في تدمير مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم الإيراني المخصب”.

وعلى الصعيد العسكري، قالت المصادر الإسرائيلية إن إيران تمتلك حاليًا نحو 200 منصة لإطلاق الصواريخ، بالإضافة إلى ترسانة تصل إلى 1500 صاروخ.