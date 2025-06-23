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تابع معنا لحظة بلحظة مباراة العين ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025.

يواجه العين الإماراتي تحديا قويا لطموحاته في مواصلة المنافسة ببطولة كأس العالم للأندية عندما يلتقي في المباراة الثانية له بالمسابقة مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتعرض العين للهزيمة في المباراة الأولى التي جمعته بيوفنتوس الإيطالي، ويسعى للظهور بمستوى مختلف أمام مانشستر سيتي.

موعد مباراة العين ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

تُقام مباراة العين ومانشستر سيتي يوم الإثنين الموافق 23 يونيو/ حزيران 2025، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 05:00 صباحاً بتوقيت الإمارات والساعة 04:00 صباحاً بتوقيت السعودية.

بث مباشر لحظة بلحظة: مباراة العين ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

الدقيقة 1: الحكم يطلق صافرة بداية المباراة.

الدقيقة 7: هجمة لمانشستر سيتي عبر كلاوديو إتشيفيري لكن دفاعات العين تتصدى.

الدقيقة 8: ركنية لمانشستر سيتي والكرة تصل إلى غودوغنا داخل منطقة الجزاء يحاول إرسالها عرضية مقوسة لكنها تسقط خلف حارس العين معلنة عن الهدف الأول.

الدقيقة 15: هجمة خطرة للعين وتسديدة من نسيم شاذلي يخرجها حارس السيتي بأطراف أصابعه إلى ركنية.

الدقيقة 16 إلى 25: الكرة تنحصر في وسط الملعب ومحاولات لبناء هجمات لكن دون خطورة.

الدقيقة 27: مانشستر سيتي يسجل الهدف الثاني عبر لاعبه الواعد إتشيفيري من ركلة حرة مباشرة أسكنها الشباك.

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