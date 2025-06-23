شكرا لاهتمامكم بخبر بتعادل صعب.. المنتخب السعودي يتأهل إلى ربع نهائي الكأس الذهبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تأهل المنتخب السعودي إلى الدور ربع النهائي من بطولة الكأس الذهبية 2025، رغم تعادله مع ترينداد وتوباجو 1/1، على ملعب أليجانت، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة.

وافتتح دانتي سيلي التسجيل لمنتخب ترينداد وتوباجو في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعدل فراس البريكان النتيجة في الدقيقة 60.

التعادل رفع رصيد “الأخضر” إلى 4 نقاط، يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الرابعة، بفارق نقطتين أمام ترينداد وتوباجو صاحبة المركز الثالث.

وبذلك يتأهل المنتخب السعودي إلى ربع نهائي الكأس الذهبية رفقة المنتخب الأمريكي الذي احتل صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط.

سيطرة متبادلة



وطالب علي مجرشي بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من المباراة، بعد تعرضه للدفع، غير أن حكم المباراة رفض احتسابها.

وفي الدقيقة العاشرة، افتتح منتخب ترينداد وتوباجو التسجيل، من أول تسديدة على مرمى نواف العقيدي، بعد تسديدة قوية من دانتي سيلي بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

وكاد فراس البريكان أن يعدل النتيجة في الدقيقة 13، عندما حول كرة عرضية من عبدالرحمن العبود برأسه، ولكنها مرت فوق العارضة.

وأنقذ نواف العقيدي المنتخب السعودي من تلقي هدف ثانٍ في الدقيقة 16، بعدما تصدى لتسديدة من ليكي جارسيا داخل منطقة الجزاء.

بعد تلك اللقطة، سيطرت حالة تامة من الهدوء على باقي أحداث الشوط الأول، حيث تبادل المنتخبان السيطرة على الكرة بدون فرص حقيقية.

وحاول أيمن يحيى كسر هذا الجمود بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 44 من عمر المباراة، ولكنها جاءت بعيدة تمامًا عن المرمى.

عودة السعودية



ومع بداية الشوط الثاني، دفع الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، بالثنائي تركي العمار وعلي الحسن بدلًا من أيمن يحيى ومختار علي.

وأهدر سعود عبدالحميد فرصة سهلة للمنتخب السعودي في الدقيقة 53، بعدما استلم كرة طولية من علي الحسن داخل منطقة الجزاء، ولكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى ترينداد وتوباجو.

وعدل فراس البريكان النتيجة للمنتخب السعودي في الدقيقة 60، بعدما سدد صالح الشهري كرة تصدى لها الحارس وارتطمت بالقائم، لتصل له أمام المرمى الخالي ليسكنها في الشباك.

وكاد منتخب ترينداد وتوباجو أن يسجل التقدم في الدقيقة التالية، بعد تسديدة تصدى لها عبدالله مادو وحولها إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 72 كانت الأغرب في المباراة، حيث أهدر عبدالرحمن العبود فرصتين محققتين في نفس الدقيقة.

وسدد العبود كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها ارتطمت بالعارضة.

وبعدما ارتدت الكرة، سدد فراس البريكان كرة تصدى لها حارس ترينداد وتوباجو، لتصل إلى العبود أمام المرمى الخالي، ليسددها، لكن المدافع أبعدها من على الخط.

وسدد علي الحسن كرة أحرى قوية في الدقيقة التالية، ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر لحارس مرمى ترينداد وتوباجو.

وفي الدقيقة 80، أشرك رينارد الثنائي نواف بوشل ومروان الصحفي، بدلًا من عبدالرحمن العبود وصالح الشهري.

وأنقذ العقيدي المنتخب السعودي مجددًا في الدقيقة 85، بعدما تصدى لكرة لمنتخب ترينداد وتوباجو من ركلة حرة.

وسجل سعود عبدالحميد هدفًا ثانيًا في الوقت بدل الضائع، غير أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وهو ما أكدته تقنية الفيديو.

وأهدر منتخب ترينداد وتوباجو فرصة خطف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، بعدما انفرد لاعبه بالمرمى، ولكنه سددها في العارضة.