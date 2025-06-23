بركان يواصل اكتساحه ببلوغ نهائى كأس العرش

عدن - ياسمين عبد العظيم - نجح نهضة بركان من مواصلة موسمه المميز ببلوغ نهائي كأس العرش، بعدما أطاح بالمغرب التطواني من نصف النهائي بالفوز عليه بنتيجة 3/0 على استاد فاس الكبير.

النهضة البركانية تقدم خلال الشوط الأول بهدف أسامة المليوي في الوقت بدل الضائع قبل أن يبسط سيطرته خلال الشوط الثاني ويضيف هدفين بواسطة كل من البرازيلي سانتوس والرياحي.

النهضة البركانية المتوج بدرع الدوري وكأس الكونفيدرالية بات في طريق ممهد صوب ثلاثية تاريخية.

كما خدم هذا التأهل مصالح آسفي الذي ضمن تمثيل الكرة المغربية في الكونفيدرالية رفقة الوداد مستفيدا من حضور بركان في دوري أبطال أفريقيا.

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