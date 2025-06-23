شكرا لاهتمامكم بخبر «قانون فينيسيوس» يحمي روديغر في كأس العالم للأندية 2025 والان مع التفاصيل



شهدت مباراة ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي في كأس العالم للأندية 2025 تفعيل ما أطلق عليه قانون فينيسيوس جونيور في إشارة لنجم الميرينغي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد أقر بروتوكولا خاصا بمكافحة العنصرية في الملاعب على خلفية الإهانات التي تعرض لها المهاجم البرازيلي لريال مدريد في السنوات الأخيرة.

ويقضي القانون بأن يوقف حكم الساحة المباراة من خلال تشبيك ذراعيه حال حدوث واقعة عنصرية، وهو ما قام به البرازيلي رامون أباتي الذي أدار فوز الريال 3-1 على باتشوكا.

جاء ذلك بعد توجيه غوستافو كابرال لاعب الفريق المكسيكي إهانات عنصرية إلى الألماني أنطونيو روديغر مدافع الميرينغي.

وأبلغ روديغر حكم اللقاء بالإهانات، مما جعله يفعل البروتوكول ويوقف المباراة.. وينتظر أن يصدر الفيفا قراراً بشأن هذه الأحداث خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبه، نفى كابرال في تصريحات للصحفيين بعد المباراة توجيه هتافات عنصرية لروديغير، حيث قال: “وصفته بالجبان الحقير”.

أما تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد فأكد الواقعة التي نقلها المدافع الألماني له حيث قال: “أخبرنا أنطونيو، وسيتم تفعيل البروتوكول.. الأمر قيد التحقيق.. أكد لنا ذلك في غرفة الملابس، وهذه أمور لا ينبغي أن تحدث في مباراة كهذه، في أي مكان.. الفريق يدعمه”.

ماذا تعني إشارة تقاطع الذراعين؟



من جانبه، يضع الاتحاد الدولي لكرة القدم بروتكولا يضم 3 خيارات للتعامل مع الإساءات العنصرية التي تحدث في ملاعب كرة القدم.

وفي حال حدوث استفزازات عنصرية سواء من اللاعبين أو الجماهير يقوم الحكم بتشبيك ذراعيه ويعلن عن أسباب إيقاف المباراة ويحذر من القيام بإيقاف مؤقت للقاء حال لم تتوقف الهتافات.

أما المستوى الثاني فهو الإيقاف المؤقت بالفعل حال تكرار المسألة، وهنا يأمر اللاعبين بالرجوع لغرفة خلع الملابس ثم يكشف تفاصيل ما جرى.

آخر خيار هو إيقاف المباراة بشكل نهائي إذا ما استمر السلوك ذاته بعد استئناف اللعب، لكن هذه الخطوة لا يتم اتخاذها إلا بعد أخذ رأي الخبراء والمختصين.

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