شكرا لاهتمامكم بخبر موعد مباراة الهلال القادمة في كأس العالم للأندية 2025.. موقعة الحسم والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرف على موعد مباراة فريق الهلال السعودي القادمة في دور المجموعات من كأس العالم للأندية 2025 والتي ستحدد مصيره في المسابقة.

حسم التعادل السلبي نتيجة ثاني مباريات الهلال في كأس العالم للأندية 2025 ضد سالزبورغ النمساوي فجر الاثنين.

ووصل الزعيم إلى نقطتين من تعادلين لسابق تعادله 1-1 في الجولة الأولى مع ريال مدريد الإسباني.

موعد مباراة الهلال وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025



سيلتقي الهلال مع باتشوكا المكسيكي في مباراته الثالثة والأخيرة في كأس العالم للأندية 2025 يوم الجمعة 27 يونيو/ حزيران الحالي.

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وتنطلق المباراة في تمام الساعة 4 فجراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 5 بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025



تتولى شبكة قنوات “إم بي سي مصر” مسؤولية نقل مباريات كأس العالم للأندية 2025 عبر قنواتها.

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وستتم إذاعة مباراة الهلال وباتشوكا عبر قناتي “إم بي سي مصر” و”إم بي سي أكشن” وذلك من خلال تعليق عربي.

كيفية مشاهدة مباراة الهلال وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025

تتيح شبكة قنوات “دازن” العالمية لمتابعيها فرصة متابعة مباريات كأس العالم للأندية عبر الإنترنت بشكل مجاني.

ويمكن مشاهدة المباريات مباشرة عبر تطبيق “دازن” من خلال تقنية “SD” وكذلك تقدم منصة “اتفرج” هذه الخدمة عبر تطبيقها.

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