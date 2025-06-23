بونو: فخور بتمثيل الهلال.. وسنقدم كل ما لدينا للتأهل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعرب المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، عن فخره الشديد بتمثيل “الزعيم” في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد التعادل السلبي مع سالزبورج النمساوي، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكان بونو قد حصل على جائزة رجل المباراة المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، نظير المستوى المذهل الذي قدمه ضد الفريق النمساوي.

وقال بونو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: “المباراة كانت صعبة أمام خصم قوي ومتماسك، ولكننا أظهرنا شخصية كبيرة، وحافظنا على التوازن الدفاعي بشكل واضح”.

وأضاف: “راضٍ عن مستوانا حتى الآن، لأننا بذلنا جهدا كبيرا، ولكن الفوز لم يكن من نصيبنا، وهدفنا هو تحقيق الانتصار في الجولة المقبلة من أجل التأهل”.

واختتم: “سنبذل كل ما لدينا أمام باتشوكا، من أجل التأهل للدور القادم، فهي بطولة تقام كل 4 سنوات، وهدفنا هو إسعاد الجماهير، وأشعر بالفخر بتمثيل ألوان الهلال”.

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، خلف سالزبورج الوصيف بفارق الأهداف عن ريال مدريد متصدر ترتيب المجموعة الثامنة، بواقع 4 نقاط لكل منهما.

ودخل الهلال مرحلة الحسابات المعقدة قبل الجولة الأخيرة يوم الجمعة المقبل، حيث يواجه باتشوكا فيما يلعب ريال مدريد مع سالزبورج.