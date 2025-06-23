سالزبورج النمساوي يصدم الهلال السعودي في مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم -

أضاع الهلال السعودي، فرصة الحصول على ثلاث نقاط، بعد التعادل السلبي مع ريد بول سالزبورج النمساوي ، التي أقيمت اليوم ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

ريد بول سالزبورج النمساوي يصدم الهلال السعودي فى مونديال الأندية

الهلال السعودي، سيطر على مجريات الأمور، معظم فترات اللقاء بفضل تحركات مالكوم وسافيتش وسالم الدوسري،لكن دون ترجمة فعلية لهذه السيطرة أو تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الفريق النمساوي باستثناء تسديدة سافيتش التى اخرجها حارس المرمى.

فى المقابل أنقذ ياسين بونو، فرصة محققة استحق عليها لقب رجل المباراة لتنتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سالزبورج النمساوى، لأربع نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة وارتفع رصيد الهلال لنقطتين في المركز الثالث.

وكان الهلال قد حقق مفاجأة في الجولة الأولى بالتعادل أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 1-1.

ويلتقي الهلال مع باتشوكا المكسيكي يوم الجمعة المقبل في مباراة بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة فى حين يلتقي ريال مدريد الإسباني مع ريد بول سالزبورج فى نفس التوقيت.