48 ساعة.. هل يكون هيرنانديز صفقة الهلال القادمة؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - تغيرت طبيعة المفاوضات بين نادي الهلال السعودي والنجم الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير أيسر ميلان الإيطالي.

ويستهدف الهلال تعزيز صفوفه بأسماء قوية، استعدادا للمشاركة في الموسم الرياضي الجديد 2025-2026.

ووفقا للصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، فإن الهلال أجرى محادثات رسمية في وقت متأخر من الليل تمهيدًا لإتمام الصفقة.

وأفاد فابريزيو رومانو، أن نادي الهلال بات واثقًا من الحصول على الضوء الأخضر من ثيو هيرنانديز، عقب اتصالات إيجابية ناجحة، ما يمهد الطريق لإتمام الاتفاق الرسمي.

وأوضح أن الهلال يحرص على حسم الصفقة خلال الـ 24 إلى 48 ساعة القادمة، لتفادي أي مفاجآت قد تعرقل المفاوضات، خاصة في ظل اهتمام بعض الأندية الأوروبية بخدمات النجم الفرنسي.

يذكر أن هيرنانديز شارك في 49 مباراة مع ميلان خلال موسم 2024-2025، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.