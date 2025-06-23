الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة تنفذ 19 ألف جولة رقابية على جوامع ومساجد المنطقة

عدن - ياسمين عبد العظيم - وهدفت هذه الجولات إلى متابعة التزام الأئمة والمؤذنين بالتعليمات الصادرة عن الوزارة، إضافة إلى التأكد من جاهزية المساجد من حيث مستوى النظافة، وكفاءة الإنارة والتكييف، وسلامة التشغيل والصيانة، وجودة المرافق الصحية، وجاهزية الأنظمة الصوتية، وذلك من خلال رفع تقارير يومية ومتابعتها بشكل مستمر.

وتأتي هذه الجهود ضمن حرص وزارة الشؤون الإسلامية على تهيئة بيوت الله بأعلى معايير الجودة، وتوفير بيئة مناسبة وملائمة للمصلين، بما يعكس رسالة الوزارة في العناية ببيوت الله والارتقاء بخدماتها.