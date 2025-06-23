إبعاد بطولي.. بونو وكوليبالي ينقذان الهلال من غدر سالزبورج

عدن - ياسمين عبد العظيم - ظهر دفاع الهلال السعودي، بصورة رائعة في واحدة من أخطر الهجمات خلال مواجهة سالزبورج النمساوي، اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وشهدت الدقيقة 48، هجمة خطيرة من سالزبورج بعد تنفيذ ركلة ركنية، ارتدت من دفاع الهلال، ثم عادت داخل منطقة الجزاء لأحد لاعبي الخصم على بعد خطوات قليلة من الشباك، حيث سددها بقوة، ولكن الحارس المغربي ياسين بونو تصدى لها ببراعة شديدة.

ولم ينته الخطر عند هذا الحد، حيث عادت الكرة ليسددها لاعب آخر نحو المرمى أثناء خروج بونو، ولكن السنغالي كاليدو كوليبالي أبعدها قبل سنتيمترات من دخول الشباك.

وتعد هذه هي ثاني أخطر المحاولات من الفريق النمساوي، حيث كانت الدقيقة التاسعة شاهدة على تصدي بونو لتسديدة خطيرة للغاية من المهاجم النمساوي كريم أونيسيو.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد نقطة واحدة، خلف ريال مدريد (4 نقاط) وسالزبورج (3 نقاط).

يذكر أن الجولة الأولى شهدت تعادل الهلال مع ريال مدريد، بنتيجة (1-1)، وهو أول تعثر للملكي في المونديال منذ عام 2000.