مصادر إسرائيلية: مستعدون لإنهاء الحرب إذا أوقف خامنئي إطلاق النار

عدن - ياسمين عبد العظيم - نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية، أن تل أبيب ستوافق على وقف إطلاق النار في حال أعلن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، رغبته في إنهاء الحرب وأوقف الهجمات ضد إسرائيل.

لا نرغب في حرب استنزاف لكننا مستعدون لها

ووفقًا لما نشرته “سكاي نيوز” أشارت المصادر ذاتها إلى أن إسرائيل تسعى لإنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن، وربما هذا الأسبوع، لكنها مستعدة أيضًا لاحتمال استمرار القتال في حال تطور الوضع إلى حرب استنزاف.

فرص العودة للمفاوضات النووية ضئيلة

وقالت المصادر لصحيفة يديعوت أحرونوت إن تل أبيب لا ترى فرصة حقيقية حالياً لاستئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي، خصوصًا بعد ما وصفته بـ”النجاح في تدمير مئات الكيلوجرامات من اليورانيوم المخصب الإيراني”.

إيران تمتلك 200 منصة إطلاق و1500 صاروخ

وعلى الصعيد العسكري، ذكرت الصحيفة أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى امتلاك إيران نحو 200 منصة إطلاق صواريخ، بالإضافة إلى ما يقارب 1500 صاروخ جاهز للاستخدام.

رسائل إيران بعد الهجوم الأمريكي “لا تبشر بالخير”

وفي في سياق منفصل، أفادت صحيفة هآرتس بأن مسؤولًا إسرائيليًا عبّر عن قلق بلاده من الرسائل الإيرانية التي أعقبت الضربات الأميركية الأخيرة، معتبرًا أنها لا تشير إلى تهدئة قريبة.

احتمال التصعيد قائم إذا هاجمت إيران مواقع أميركية

وأضاف المصدر لصحيفة هآرتس أن هناك مخاوف من احتمال تصعيد جديد في حال نفذت إيران تهديداتها باستهداف مواقع أميركية في المنطقة، مرجّحًا أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة.

الولايات المتحدة أنقذت العالم من كارثة نووية

وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي، قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن الولايات المتحدة “أنقذت العالم من كارثة نووية” من خلال ضرباتها الأخيرة ضد إيران.

إيران استخدمت المفاوضات للتمويه وكسب الوقت

أوضح دانون أن إيران استغلت مسار المفاوضات الدولية كوسيلة لكسب الوقت من أجل تطوير برنامجها الصاروخي وتخصيب اليورانيوم، مشيرًا إلى أن “تكلفة عدم التحرك كانت لتصبح كارثية”.

تحذير من امتلاك إيران للسلاح النووي

اختتم المندوب الإسرائيلي تصريحاته بالتأكيد على أن امتلاك إيران لسلاح نووي “كان سيُعد حكمًا بالإعدام”، في إشارة إلى تهديدات وجودية تمثلها طهران بالنسبة لإسرائيل والمنطقة.