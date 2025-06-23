شكرا لاهتمامكم بخبر قميص راشفورد يشعل ثورة جماهير مانشستر يونايتد ضد غارناتشو والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - يبدو أن علاقة الجناح الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي وصلت إلى طريق مسدود على كل الأصعدة، بما يؤكد قرب رحيله.

وكانت تقارير أكدت مؤخرا أن البرتغالي روبن أموريم مدرب يونايتد نصح غارناتشو، البالغ من العمر 20 عامًا، بالبحث له عن نادٍ جديد خلال الفترة المقبلة، بعد موسم مخيب للآمال مع الشياطين الحمر، سجل خلاله اللاعب الدولي 6 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليغ”.

ويبحث اللاعب حاليا عن بداية جديدة، حيث أبدت أندية اهتمامها به، بما في ذلك نابولي الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، لكنه في هذه الأثناء يقضي عطلته في وجهات مثل روما وطوكيو، وكانت محطته الأخيرة جزيرة إيبيزا الإسبانية.

جماهير مانشستر يونايتد تثور ضد غارناتشو



ثارت جماهير مانشستر يونايتد ضد أليخاندرو غارناتشو، وطالبته بالرحيل عن ناديها، بعد ظهوره مرتديًا قميص فريق أستون فيلا الإنجليزي الذي يحمل اسم زميله المنبوذ في الفريق، ماركوس راشفورد.

وكان يونايتد أعار راشفورد إلى أستون فيلا في النصف الثاني من الموسم الماضي، بعد خروجه هو الآخر وقتها من حسابات المدرب أموريم، الذي منحه الضوء الأخضر للرحيل، وبات قريبا من الانتقال بشكل نهائي إلى برشلونة الإسباني خلال الصيف الحالي.

وعبّر غارناتشو عن مشاعره بوضوح تام تجاه وضعه مع يونايتد من خلال التقاط صورة مثيرة للجدل، حيث وقف الجناح وظهره للكاميرا خارج فيلا فاخرة، حيث كانت سيارتا لامبورغيني متوقفتين في الممر.

ومع ذلك، لم يكن غارناتشو يرتدي ملابسه العصرية المعتادة، بل ارتدى قميص أستون فيلا، غريم مانشستر يونايتد، بل وحمل القميص أيضًا اسم زميله في الفريق، راشفورد، الذي استغنى عنه أموريم في وقت سابق من هذا العام، ليبدو وكأنه يسير على خطاه.

وبينما لم يرَ بعض مشجعي الشياطين الحمر أي مشكلة في ارتداء غارناتشو قميص صديقه راشفورد، فقد ردّ الكثيرون بغضب، حيث قال أحدهم: “اخرج من نادينا”، بينما صرح آخر: “شيطاني”، وقال ثالث: “لهذا السبب نحتاج إلى إعادة ضبط ثقافة اللعب”، وأضاف رابع: “لقد انتهى زمن اللعب”.

لكن في المقابل بدا مشجعو فيلا سعداء باحتمالية التعاقد مع غارناتشو كبديل لراشفورد، حيث قال أحدهم: “أتمنى الانتقال”، بينما صرح آخر: “دعوه وشأنه”.

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