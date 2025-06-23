طقس الاثنين.. رطوبة خانقة في أغلب المحافظات

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الاثنين، متوقعة أن تشهد البلاد طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة ورطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، ومائلًا للحرارة ورطبًا على السواحل الشمالية، مع اعتدال في درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجة حرارة الطقس بقيم تتراوح بين (2: 3) درجات مئوية، بينما تبلغ نسبة الرطوبة العظمى في بعض المناطق إلى 90%.

الظواهر الجوية

وتوقعت الهيئة نشاطًا للرياح أحيانًا بسرعة تصل إلى (34-44) كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ما يسهم في تقليل الإحساس بارتفاع الرطوبة في بعض الفترات.

وفيما يخص الظواهر الجوية، أوضحت الهيئة أن الأجواء ستكون غالبًا غائمة جزئيًا على أغلب المناطق الشمالية، بينما تكون مشمسة في مناطق الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

حالة البحرين

أما بالنسبة لحالة البحرين، فتوقعت الأرصاد أن يكون البحر المتوسط مضطربًا، مع ارتفاع للأمواج يتراوح من 2 إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

كما توقعت أن يكون البحر الأحمر مضطربًا أيضًا، بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

درجات الحرارة اليوم الاثنين