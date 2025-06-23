شكرا لاهتمامكم بخبر ألفها غوارديولا.. قصة ساخرة حرمت الدوري الإنجليزي من ميسي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - روى الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، قصة ساخرة يبرر بها فشل انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي الحالي وأسطورة برشلونة الإسباني السابق إلى ناديه.



وكان من المتوقع أن ينضم ليونيل ميسي إلى مانشستر سيتي في 2020 في أوج خلافاته مع إدارة برشلونة وقتها، لكن النادي الكتالوني أصر على استكمال الأرجنتيني عقده، مما أجل رحيله إلى 2021 حين ارتدى قميص باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقيل وقتها إن بيب غوارديولا، الذي قاد ميسي من 2008 إلى 2012 في البارسا، أقنع البرغوث بالانضمام للسيتي قبل أن تتوقف المفاوضات.

في تلك الأثناء أصبح انتقال ميسي للدوري الإنجليزي الممتاز حديث المدربين واللاعبين في إنجلترا.

وقد وجه شون دايك، مدرب بيرنلي الإنجليزي في تلك الفترة، سؤالاً لغوارديولا في اجتماع جمعهما مع ستيف بروس، مدرب بلاكبول اإنجليزي الحالي ومواطنه نيوكاسل يونايتد الأسبق، عن سبب عدم قدوم ميسي للبريميرليغ.

واستغل غوارديولا هذا السؤال ليحول المسألة إلى مزحة، جعلت بروس ودايك يبكيان من الضحك، وذلك حين قال المدرب الإسباني: “شون، ستيف، أقول لكما هذا.. ليونيل، قال إنه لا يمكنه المجيء إلى مانشستر سيتي بأي حال من الأحوال”.

وأوضح بيب: “لأنني أقول لليونيل إنها تمطر.. إنها تمطر باستمرار.. وعندما يتوقف المطر، يهطل مرة أخرى”.

وعن بيرنلي تحدث: “ثم قال: “ليونيل، ليلة الإثنين، عليك الذهاب إلى بيرنلي، فريق شون.. إنهم يضربون ويضربون”، وكان بروس كان يبكي من الضحك.

وعقب مدرب بيرنلي السابق على حديث غوارديولا قائلاً: “قلت له كلامك صحيح، وتحذيرك في محله.. لقد كان بيب عبقرياً”.

وتحدث دايك عن فكرة لعب ميسي في ملعب “تيرف مور” معقل بيرنلي قائلا: “ما هذا بحق السماء؟.. كان هذا ما سيقوله ميسي.. عليه أن يسحق كل شيء تحت المطر والرياح العاتية ويسقطك أرضاً”.

يذكر أن ميسي انضم إلى “بي إس جي” في 2021 وبقي هناك حتى صيف 2023 الذي ودع فيه أوروبا ليرتدي قميص فريقه الحالي إنتر ميامي الأمريكي.

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