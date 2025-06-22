شكرا لاهتمامكم بخبر خطة حكومية مصرية لإعادة تخطيط الساحل الشمالي.. مدينة جديدة بمواصفات عالمية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - اقتصاد



في خطوة جديدة ضمن استراتيجية الدولة لإعادة رسم الخريطة العمرانية في مصر، أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، عن بدء العمل على مخطط متكامل لإنشاء مدينة ساحلية جديدة.

تمتد المدينة الجديدة من غرب رأس الحكمة حتى شرق مدينة مرسى مطروح، في قلب الساحل الشمالي الغربي.

معالجة تشوهات وتأسيس تجمعات عمرانية متكاملة

وخلال كلمته في ملتقى “بُناة مصر”، اليوم الأحد، أكد الشربيني أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لمعالجة ما وصفه بـ”التشوهات العمرانية” التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المدينة الجديدة ستُقام كمنظومة عمرانية متكاملة، توفر حياة كريمة للمواطنين وتخلق مناخًا جاذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي.

كنوز طبيعية مؤهلة لاستقبال استثمارات كبرى

وسلط وزير الإسكان الضوء على المقومات الطبيعية النادرة التي تتمتع بها المنطقة، من شواطئ ساحرة وطقس معتدل طوال العام، مؤكدًا أنها تجعل من الساحل الشمالي الغربي واحدًا من أبرز المناطق المؤهلة لاستقطاب استثمارات ضخمة في قطاعات السياحة والعقارات والخدمات.

تسجيل فوري وإقامات للأجانب.. لتسهيل تصدير العقار

وفي سياق متصل، تطرّق الشربيني إلى الجهود الحكومية المبذولة لتسهيل تصدير العقار المصري، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ حاليًا مع عدد كبير من المطورين العقاريين لتبسيط إجراءات تسجيل الملكية للمشترين الأجانب، التي كانت تمثل سابقًا عقبة رئيسية أمام دخولهم السوق المصرية.

وأوضح الوزير أن التعاون مع وزارة العدل أسفر عن توجه نحو منح تسجيل مبدئي فوري للعقارات فور شرائها، إلى جانب منح إقامات للأجانب ترتبط بقيمة الوحدة المشتراة، مما يعزز من جاذبية العقار المصري على مستوى الأسواق الدولية.

منصة إلكترونية جديدة لتنظيم سوق التسويق العقاري

كما أعلن الشربيني عن قرب إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتصدير العقار، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، قبل نهاية العام الجاري، على غرار منصة “مصر العقارية” التي تم تدشينها مؤخرًا.

وأوضح أن المنصة تهدف إلى توفير قاعدة بيانات شاملة لكل الوحدات العقارية المعروضة، ما يضمن حقوق المشترين سواء من المصريين بالخارج أو الأجانب، ويُعزز الثقة في السوق.

وستتضمن المنصة أيضًا نظامًا خاصًا بمنح التراخيص للمسوقين والمدونين العقاريين (البلوجرز)، إلى جانب وضع آلية لتقييم أدائهم لمدة عام كامل، في إطار خطة الدولة لضبط سوق التسويق العقاري وتنظيمه.

وفي ختام كلمته، شدد وزير الإسكان على حرص الدولة على ترسيخ ثقة المستثمرين في السوق العقارية المصرية، بما يضمن تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، لا سيما في المناطق الجديدة ذات المقومات الواعدة مثل الساحل الشمالي الغربي.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR