بعد ضربة برشلونة.. بايرن ميونخ يجد ضالته في آرسنال

عدن - ياسمين عبد العظيم - أفاد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأحد، بأن بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع البرازيلي جابرييل مارتينيلي جناح آرسنال.

ويتطلع البافاري لضم جناح أيسر جديد هذا الصيف، بعد رحيل ليروي ساني إلى صفوف جالطة سراي، عقب انتهاء عقده في أليانز آرينا.

وبحسب صحيفة “صن“، سيستمع مسئولو آرسنال إلى العروض المقدمة إلى مارتينيلي هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة، نقلًا عن صحيفة “بيلد“، أن إدارة بايرن ميونخ تناقش إمكانية ضم اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.

وحاول بايرن ميونخ، ضم الإسباني نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو، لكن اللاعب بات قريبا للغاية من برشلونة.

ولفتت الصحيفة إلى أن البافاري يراقب أيضًا ثنائي ليفربول، لويس دياز وكودي جاكبو، بينما يحظى جناح دورتموند، جيمي جيتنز، بإعجاب الجماهير في أليانز آرينا.

ويتطلع آرسنال إلى خفض رواتب لاعبيه، وقد يلجأ إلى بيع العديد منهم هذا الصيف، مما يخدم خطة البايرن لضم مارتينيلي.

ووفقًا لصحيفة “تايمز“، فإن مارتينيلي قد يكون أحد اللاعبين الراحلين إلى جانب زينتشينكو وريس نيلسون وياكوب كيويور وفابيو فييرا وألبرت سامبي لوكونجا.

ويرتبط جابرييل مارتينيلي، بعقد مع آرسنال، حتى صيف 2027.