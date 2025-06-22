فيلم في عز الضهر يقترب من 2 مليون جنيه بعد 4 أيام عرض

عدن - ياسمين عبد العظيم - حقق فيلم في عز الضهر إيرادات تقترب من 2 مليون جنيه بعد مرور 4 أيام فقط على طرحه بدور العرض السينمائي، ليواصل العمل حصد الأرقام في شباك التذاكر مع انطلاقة قوية.

تفاصيل فيلم في عز الضهر

ويعد فيلم في عز الضهر أول عمل مصري من بطولة مينا مسعود، ويتناول رحلة شاب مصري يتم تجنيده في أخطر مافيا دولية، لكنه يعود لبلده ويختار الطريق الأصعب للخلاص.

والعمل يتناول العديد من القضايا السياسية، منها القضية الفلسطينية، وتم تصويره بين مصر وعدة دول أوروبية وتدور أحداث الفيلم في إطار من الغموض والإثارة والتشويق.

أبطال فيلم في عز الضهر

الفيلم من إخراج مرقس عادل، تأليف كريم سرور، وإنتاج الإخوة المتحدين، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم : إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، ميرنا نور الدين، محمود حجازي، محمود البزاوي، إيهاب فهمي، محمد علي رزق، محمد عز، وعدد من ضيوف الشرف منهم : نضال الشافعي وعمر الشناوي، وكريم سرور.

مينا مسعود في ضيافة منى الشاذلي

في سياق آخر حلّ مينا مسعود ضيفًا على برنامج معكم منى الشاذلي، في حلقة مساء الخميس الماضي على قناة ON، حيث كشف خلال اللقاء العديد من الكواليس الخاصة بفيلمه في عز الضهر، إلى جانب لمحات من مشواره وحياته الشخصية.

مينا مسعود يكشف عن سبب حبه للتمثيل

وكشف مسعود خلال لقائه في برنامج معكم عن بدايات حبه للتمثيل، مشيرًا إلى أن نشأ على الأفلام المصرية القديمة، وأضاف أنه أحب مجال التمثيل بسبب أفلام الزعيم عادل إمام وإسماعيل ياسين.

وأعرب مينا عن امتنانه للمشاركة في أول بطولة له في السينما المصرية، قائلاً إنه لطالما حلم منذ بداياته بتقديم فيلم مصري، وأضاف : رغم فخري الشديد بفيلم علاء الدين الذي حقق نجاح عالمي، لكني فخور أكتر بفيلم في عز الضهر.

آخر أعمال مينا مسعود

يذكر أن آخر أعمال مينا مسعود كان فيلم The Royal Treatment من إنتاج نيوزيلندي، وعرض العمل في يناير 2022 عبر منصة نتفليكس العالمية، تأليف هولي هيستر، وإخراج ريك جاكوبسون، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا.