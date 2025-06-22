جواو فيليكس يثير الجدل.. مغامرة بحرية تتحول إلى عاصفة من الانتقادات

عدن - ياسمين عبد العظيم - أشعل البرتغالي جواو فيليكس، نجم تشيلسي، مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو يوثق لحظة مثيرة ومثيرة للجدل خلال قضائه عطلة بحرية في الولايات المتحدة برفقة أصدقائه.

تفاعل واسع بعد مشهد الاقتراب من “قرش المطرقة”

وظهر فيليكس في فيديو نشره بنفسه عبر خاصية “الستوري” على إنستجرام، وهو يقترب من قرش من فصيلة “قرش المطرقة” برفقة اثنين من أصدقائه، حيث أمسكوا بالحيوان من رأسه قبل أن يعيدوه إلى المياه، وسط أجواء بدا فيها اللاعب مبتسمًا ومتحمسًا.

وفي مقطع لاحق، يُعتقد أنه للقرش نفسه، ظهرت لحظة عنيفة خلال محاولة إخراجه من الماء بواسطة سنارة صيد، قبل أن يصطدم بقوة بقارب الرحلة، مما أضاف مزيدًا من التوتر إلى المشهد.

ورغم أن تفاصيل الواقعة غير واضحة تمامًا – سواء كانت تجربة ترفيهية غير محسوبة أو محاولة فاشلة لمساعدة الحيوان – فإن عددًا من المتابعين عبروا عن انزعاجهم من طريقة التعامل مع كائن بحري مهدد بالانقراض، مشيرين إلى أهمية احترام الحياة البحرية وعدم تعريضها للخطر بغرض الترفيه أو التصوير.