عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025، التشكيل المتوقع للفريقين والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب هارد روك مواجهة إنتر ميامي وبالميراس، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية 2025.

يحتل إنتر ميامي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف خلف بالميراس، ويحتاج كلا الفريقان إلى عدم الخسارة من أجل ضمان التأهل لثمن النهائي.

ويرصد كووورة في السطور التالية، موعد مباراة إنتر ميامي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة..