في ذكرى انضمامه إلى ليفربول.. ماذا قدم محمد صلاح مع الريدز؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – احتفلت شبكة TNT Sport بذكرى انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف ليفربول، حيث انضم في مثل هذا اليوم من عام 2017 قادمًا من روما الإيطالي، إذ سلطت الشبكة الضوء على أبرز أرقامه.

منذ انتقاله إلى “الريدز”، قدّم صلاح أرقامًا تاريخية تؤكد مكانته كأسطورة للنادي، حيث خاض 401 مباراة بقميص ليفربول، سجل خلالها 245 هدفًا، وقدم 113 تمريرة حاسمة لزملائه.

كما أسهم صلاح في تتويج ليفربول بعدة ألقاب كبيرة، أبرزها: لقبان في الدوري الإنجليزي الممتاز، لقب دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة.

ويواصل النجم المصري ترسيخ مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ ليفربول، وسط إشادة جماهيرية واسعة بإنجازاته مع الفريق.