بسبب برشلونة.. إينياكي ويليامز يرد بقوة على إهانة نيكو

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار اقتراب نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو، من الانتقال إلى برشلونة، ردود فعل غاضبة من جانب جماهير الفريق الباسكي.

فبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، بات اهتمام برشلونة بالدولي الإسباني أمرًا واقعًا، بل توصل لاتفاق معه، ولم يتبق سوى تفعيل الشرط الجزائي في عقده، الذي تبلغ قيمته 58 مليون يورو بالإضافة إلى فارق التضخم (62 مليون يورو بشكل إجمالي).

وردًا على ذلك، أزال بعض المشجعين، في ساعات متأخرة من أمس السبت، صورة نيكو ويليامز من جدارية، كان يظهر فيها مع شقيقه الأكبر إينياكي ويليامز، الذي يلعب في بيلباو أيضًا.

وترك المشجعون رسالة صارمة على الجدار باللغة الباسكية، جاء فيها: “ارحل أو ابقَ، لقد فقدت الاحترام”.

ولم يعلّق نيكو حتى الآن على الأمر، حيث لا يزال يقضي إجازته.

لكن شقيقه إينياكي تطرق إلى هذا التصرف، عبر حسابه على موقع “إكس”، قائلًا: “خلف كل قلة احترام مجهولة، يوجد دائمًا شخص صغير جدًا، لدرجة أنه لا يجرؤ على إظهار وجهه”.

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