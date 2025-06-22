شكرا لاهتمامكم بخبر القنوات الناقلة لمباراة العين ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرف على القنوات الناقلة لمباراة العين ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية وكيفية مشاهدة البث المباشر لهذه المواجهة المرتقبة

ويواجه العين تحدياً قوياً لطموحاته في مواصلة المنافسة ببطولة كأس العالم للأندية عندما يلتقي في المباراة الثانية له بالمسابقة مع فريق مانشستر سيتي.

وتعرض العين للهزيمة في المباراة الأولى التي جمعته بيوفنتوس، ويسعى للظهور بمستوى مختلف أمام مانشستر سيتي.

القنوات الناقلة لمباراة العين ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

حتى الآن، لم تحصل أي شبكة قنوات عربية على حقوق بث مباراة العين ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية عبر شاشتها.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة العين ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

يمكن للجماهير متابعة مباراة العين ومانشستر سيتي مجاناً عبر منصة DAZN، التي توفر بثاً مباشراً بجودة عالية لجميع مباريات كأس العالم للأندية 2025.

البث متاح بدون اشتراك ومجاناً، ويمكن الوصول إليه عبر الموقع الرسمي أو تطبيق DAZN على الهواتف والأجهزة الذكية.

معلق مباراة العين ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

يتولى التعليق على مباراة العين ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية عبر منصة DAZN، المعلق الرياضي، محمد الشاذلي.

موعد مباراة العين ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

تُقام مباراة العين ومانشستر سيتي يوم الإثنين الموافق 23 يونيو/ حزيران 2025، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 05:00 صباحاً بتوقيت الإمارات والساعة 04:00 صباحاً بتوقيت السعودية.

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