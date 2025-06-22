القبض على 3 طلاب لتسلقهم طيارة هيكلية بالشرقية

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الصبية بتسلق طيارة هيكلية بالشرقية وضبط مرتكبي الواقعة.

تسلق طيارة هيكلية بالشرقية

بالفحص أمكن تحديد وضبط الصبية الظاهرين بمقطع الفيديو 3 طلاب مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة بفتح باب سيارة والجلوس أعلاه حال سيره بحفل زفاف بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، معرضا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.