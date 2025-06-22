أخبار اليمن : 121 حصيلة شهداء الدفاع المدني بغزة

121 حصيلة شهداء الدفاع المدني بغزةنعت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة استشهاد أحد عناصرها النقيب/ محمد ناصر غراب باستهداف صهيوني مباشر لشقته في مخيم النصيرات وسط القطاع.

يذكر أن الشهيد محمد غراب عمل في صفوف الدفاع المدني منذ العام 2005 ضابطا اطفاء، ثم في قسم مكتب الإدارة والعلاقات العامة للمحافظة الوسطى.

وادانت مديرية الدفاع المدني في بيان اليوم الاحد استمرار استهداف العاملين لديها، مؤكدة أن جميع العاملين هم في حالة طوارئ يتم استدعائهم وقت احتياجهم في العمل الإنساني.

باستشهاد الزميل محمد يرتفع عدد شهداء الدفاع المدني خلال جزيمة الابادة المستمرة إلى 121 شهيد، بما نسبته 14.3% من اجمالي عدد العاملين في المديرية.

