المصري يوضح لكووورة تفاصيل اهتمام الأهلي بضم أحمد عيد

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد مصدر مطلع داخل النادي المصري البورسعيدي أن هناك اهتمامًا من جانب الأهلي بالتعاقد مع أحمد عيد ظهير أيمن الفريق.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لكووورة، اليوم الأحد، إن كامل أبو علي، رئيس النادي المصري، تلقى اتصالات من وسطاء مقربين من إدارة الأهلي، تفيد باهتمام كبير بضم أحمد عيد في الموسم الجديد.

وأضاف “أبو علي رحب برحيل اللاعب، لكن طلب معرفة العرض المقترح من الأهلي، وحتى الآن لم يصلنا عرض رسمي”.

وأكد المصدر أن اللاعب عقده مستمر حتى شهر يونيو/ حزيران المقبل، موضحًا أن المصري لا يمانع رحيل اللاعب إذا تلقى عرضًا مناسبًا.

وكان المصري تعاقد مع أحمد عيد صاحب الـ 24 عامًا في صيف 2023 بعد نهاية عقده مع الزمالك.

وخاض الظهير الأيمن 20 مباراة مع المصري، كما لعب 3 مباريات دولية مع منتخب مصر.