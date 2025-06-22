إخلاء سبيل زوجة حسام حسن وتحديد جلسة جديدة للمعارضة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تقدمت دانا آدم، زوجة المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، بطعن ضد الحكم الغيابي الصادر في حقها في القضية رقم 8760 لسنة 2023 جنح عامرية ثان، مسددة مبلغ 500 كفالة.

قسم شرطة ثان العامرية

وأخلت جهات التحقيقات سبيل زوجة حسام حسن من سرايا قسم شرطة ثان العامرية، وتم تحديد جلسة 15 يوليو للنظر في طلب المعارضة المقدم من المتهمة.

وكانت المتهمة قد احتجزت داخل قسم شرطة العامرية ثان بالإسكندرية، بعد أن تبين صدور حكم غيابي ضدها بالحبس شهرًا وكفالة 500 جنيه، في القضية رقم 8760 لسنة 2023 جنح عامرية ثان، على خلفية اتهام زوجها لها بالضرب، وتضمن البلاغ تقريرًا طبيًا مرفقًا.

وكانت نيابة العامرية ثان بغرب الإسكندرية، فتحت أمس السبت، تحقيقًا في البلاغ المقدم من أحد الأشخاص ضد زوجة حسام حسن، عقب خلاف على إيجار فيلا بمنطقة الكينج مريوط، بعقود مسجلة باسم الزوجين وأولادهما.

وقررت نيابة العامرية ثان إخلاء سبيلها بعد انتهاء التحقيقات، إلا أن أسرتها فوجئت بوجود حكم غيابي صادر ضدها في قضية ضرب زوجها، يقضي بحبسها لمدة شهر مع كفالة قدرها 500 جنيه.

وقال أحمد جابر، محامي دانا آدم، إن البلاغ محل التحقيق يحمل رقم 2761 إداري عامرية ثان، وتم تقديمه من شخص يدّعي استئجار الفيلا من حسام حسن نفسه، رغم أن العقود تثبت ملكية الزوجة وأبنائها لنسبة كبيرة من العقار، بينما يمتلك الزوج ربع الفيلا فقط.

اتهامات متبادلة بين حسام حسن وزوجته

وخلال تحقيقات النيابة، تبادلت الزوجة الاتهامات مع زوجها، واتهمت حسام حسن باستئجار عدد من الأشخاص للتعدي عليها داخل الفيلا ليلًا قبل تسليمها للمستأجر الجديد.

وأكدت أنها تعرضت لاعتداء مماثل خلال عيد الأضحى الماضي من نفس الأشخاص بتحريض – وفق أقوالها – من زوجها، قبل أن يتم التصالح حينها.

وأضافت أن عقد الفيلا يثبت ملكيتها لها ولأولادها إلى جانب زوجها، مؤكدة استمرار تعرضها للتهديدات وتلفيق الاتهامات.