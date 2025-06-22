أخبار اليمن : الأرصاد: أمطار رعدية وأجواء حارة

الأرصاد: أمطار رعدية وأجواء حارةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية على عدة محافظات وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية، وهبوب رياح قوية على أرخبيل سقطرى وخليج عدن.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات تعز، إب، عمران، ذمار، الضالع، المحويت، حجة، ريمة، غرب كل من صنعاء وصعدة.

وأشارت إلى رياح قوية إلى شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى وخليج عدن.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسهول الساحلية، رطبة وحارة في المناطق الساحلية.

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في المحويت: 17.2ملم، حجة: 16.8، صنعاء- جحانة: 3.7، إب-السدة: 03.4، لحج: 01.9 ملم.

وهطلت أمطار متفرقة يصحبها الرعد على أجزاء من محافظات تعز، الضالع، ريمة وصعدة وكانت خارج نطاق المحطات.

وحذر المركز المواطنين من التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الأجواء الحارة والشديدة الحرارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية.

