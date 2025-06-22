تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2025 بالسويس.. شروط ومؤشرات

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة السويس، اليوم الأحد، يهتم الكثير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية، بمعرفة تنسيق التمريض لمحافظة السويس 2025.

شروط القبول في مدارس التمريض 2025

أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية من نفس المحافظة.

أن يكون السن لا يقل عن 15 سنة ولا يزيد عن 18 سنة في 1 أكتوبر 2025.

اجتياز اختبارات القبول (لغة إنجليزية – ذكاء – كشف طبي – مقابلة شخصية).

حسن السير والسلوك وشهادة صحية معتمدة.

عدم الزواج أثناء فترة الدراسة.

مؤشرات تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2025 بالسويس

حتى الآن لم يتم اعتماد تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2025 بالسويس بشكل رسمي من وزارة الصحة، لكن من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول، وفقًا لنسب النجاح من 272 درجة، وتعتبر هذه مؤشرات أولية وغير رسمية، وتختلف بحسب النسبة العامة للنجاح وأعداد المتقدمين في كل محافظة.

يذكر أن تنسيق التمريض بعد الإعدادية العام الماضي من 250 درجة، وبعد ذلك انخفض وفقًا لاحتياجات المحافظات.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة السويس 2025

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بمحافظة السويس من خلال اتّباع الخطوات الآتية:

الدخول على بوابة محافظة السويس من خلال الضغط هنـــــــا.

يقوم الطالب أو ولي الأمر بإدخال الاسم ورقم الجلوس.

تحديد المرحلة الدراسية للطالب وهي المرحلة الإعدادية.

اختيار الصف وهو الثالث الإعدادي.

اختيار الفصل الدراسي الثاني.

النقر على أيقونة عرض النتيجة، ستظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة السويس على الفور.

موعد إعلان تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2025