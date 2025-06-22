شكرا لاهتمامكم بخبر من غوارديولا إلى مورينيو.. هل يحتاج ميسي إلى المدربين؟ والان مع التفاصيل



ربما لا يختلف اثنان على الموهبة التي يتمتع بها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي والهداف التاريخي لبرشلونة.

ليونيل ميسي سطَّر تاريخاً كبيراً مع برشلونة على مدار 17 عاماً قضاها منذ تصعيده للفريق الأول في 2004 حتى 2021، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان ومنه صوب إنتر ميامي.

ويلعب ميسي حالياً في إنتر ميامي تحت قيادة المدرب الأرجنتيني؛ خافيير ماسكيرانو، لكن المدرب الأبرز في مسيرة “البرغوث” كان الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي.

ميسي وغوارديولا

وقضى صاحب الـ38 عاماً حقبة ذهبية تحت قيادة غوارديولا في برشلونة، حين سطر الثنائي مسيرة تاريخية مع الفريق الكتالوني بين عامي 2008 و2012.

ووصل ميسي خلال تلك الفترة إلى 305 مساهمات، حيث سجل 211 هدفاً وقدم 94 تمريرة حاسمة، كما فاز النجم الأرجنتيني وغوارديولا معاً بـ14 لقباً من أصل 19.

ولا يفوت غوارديولا أي مناسبة للإطراء على ليونيل ميسي، حيث يعتبره اللاعب الأفضل على الإطلاق في كرة القدم، وهو الشعور نفسه لدى النجم الأرجنتيني.

ويقول ميسي عن غوارديولا: “بيب هو أفضل مدرب حظيت به على الإطلاق، كل ما خطَّط له كان يحدث في النهاية، إنه مميز في الطريقة التي يرى بها الأشياء، ويستعد للمباريات ويتواصل مع اللاعبين”.

وهناك مقولة خالدة لغوارديولا عن ميسي: “كنت أريده أن يصبح أفضل لاعب في العالم، فانتهى به المطاف بأن جعلني هو أفضل مدرب في العالم”.

ميسي ومورينيو

أما المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لفنربخشة التركي، فلم يحظ بفرصة تدريب ليونيل ميسي، رغم أنه نال شرف قيادة أبرز نجوم العالم وعلى رأسهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وكان مورينيو مضطراً لمشاهدة ميسي خلال المباريات التي لعبها ضد برشلونة، وذلك عندما كان مدرباً لإنتر ميلان وريال مدريد، حيث عانى كثيراً من لدغات “البرغوث”.

ومع ذلك، فإن “السبيشال وان” أشاد بليونيل ميسي، واعترف بأنه لم يحظ بشرف تدريبه، مؤكداً أنه لا يحتاج إلى مدرب، وذلك في مقابلة سُئل فيها عن لاعب كان يرغب في تدريبه.

وقال مورينيو: “ميسي لا يحتاج إلى مدرب، لا أستطيع أن أقول (أنا مدرب ميسي أو أنني كنت مدرباً لميسي) مَن يستطيع قول ذلك؟ يبدو الأمر سخيفاً بعض الشيء”.

وأضاف: “بالنسبة لي، ميسي يعرف كل شيء لأنه وُلد بكل شيء، حتى إنه قد يعلمك بعض الأشياء أيضاً، كل ما يمكنني قوله إنه من الشرف تدريبه”.

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