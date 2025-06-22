رغم الخسارة المؤلمة.. زفيريف راضٍ عن نفسه

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف أنه يشعر بالارتياح قبل بطولة ويمبلدون، ثالث بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، رغم خسارته في نصف نهائي بطولة هاله أمام غريمه اللدود، الروسي دانييل ميدفيديف.

ويعتبر اللاعب الألماني، المصنف الثالث عالميا، أفضل لاعب تنس بفئة فردي الرجال لم يتوج بلقب فردي في البطولات الأربع الكبرى حتى الآن.

وقال زفيريف، في تصريحات صحفية بعد خسارته الصعبة أمس السبت بنتيجة 6 /7 و7 /6 و4 /6 أمام ميدفيديف، الذي حقق فوزه الـ13 على زفيريف مقابل 7 هزائم، “راض عن المستوى الذي لعبت به”.

وأضاف “في اللحظات الحاسمة، لعب (ميدفيديف) بشكل أفضل قليلا، لقد كانت مباراة رائعة على مستوى عالٍ”.

وخسر زفيريف في نهائي بطولة شتوتجارت على الملاعب العشبية أمام الأمريكي تايلور فريتز قبل بطولة هاله.

وقال المصنف الأول في ألمانيا “لا يزال بإمكاني تحسين أدائي قبل بطولة ويمبلدون، وسأفعل ذلك، لكن بالنسبة لأسبوعي الثاني على الملاعب العشبية، كان الأمر جيدًا حقًا”.

تجدر الإشارة إلى أن زفيريف لم يسبق له تجاوز الدور الرابع في بطولة ويمبلدون.