شكرا لاهتمامكم بخبر 3 وفيات.. تداعيات مأساة ليلة تتويج مولودية الجزائر والان مع التفاصيل



يبدو أن تداعيات الأحداث المؤسفة التي صاحبت تتويج مولودية الجزائر بلقب الدوري الجزائري، جاءت كبيرة.

وكانت مباراة تتويج المولودية شهدت أحداثاً مؤسفة بعد سقوط بعض المشجعين من المدرجات العلوية بسبب التدافع، مما أدى إلى إلغاء مراسم تتويج فريق المولودية.

عدد ضحايا حادث سقوط مشجعي فريق مولودية الجزائر

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية في بيان رسمي، ارتفاع حصيلة حادث سقوط عدد من مشجعي فريق مولودية الجزائر من مدرجات ملعب “5 جويلية”، إلى 3 وفيات فضلاً عن إصابة 81 غادر أغلبهم المستشفيات.

وتسببت هذه الأحداث في إفساد تتويج مولودية الجزائر بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه، بعد تعادله سلبياً مع ضيفه نجم شباب مقرة ضمن الجولة 30 والأخيرة من المسابقة.

وإثر المأساة، قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلغاء حفل تسليم كأس الدوري لنادي المولودية.

وبحسب تقارير صحفية، تم تأجيل مراسم التتويج إلى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR