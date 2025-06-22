بعد انتشار فيديو الواقعة.. ضبط قائد السيارة المرعبة على الطريق بالعاشر من رمضان

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة نقل محملة “بإسطوانات بوتاجاز” بالسير دون غلق الباب الخلفى للصندوق الخاص بالسيارة وطمس اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة بالشرقية، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

جهود أجهزة وزارة الداخلية

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة نقل محملة “بإسطوانات بوتاجاز” بالسير دون غلق الباب الخلفى للصندوق الخاص بالسيارة، وطمس اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة حال سيره بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وتوصلت أجهزة وزارة الداخلية من خلال الفحص إلى تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

ضبط سائق نقل ذكي

وفي وقت سابق، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى بالقاهرة.

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 17 الجارى، تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من صاحبة الحساب المشار إليه، بأنه حال استقلالها سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى بدائرة القسم طلب منها السائق إلغاء الرحلة من التطبيق ليتحصل على قيمة الأجرة لنفسه ولدى رفضها قام بالتوقف وإنزالها بإحدى الطرق بدائرة القسم، فحدثت مشادة كلامية بينهما وأثناء استغاثتها تدخل أحد الأشخاص وحدثت مشادة تطورت لمشاجرة بينه وبين السائق تعديا خلالها على بعضهما بالضرب وفر السائق هاربًا.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، مقيم دائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.