رينارد: تدفق الأجانب يؤثر على السعوديين.. وتعادل الهلال مع الريال ليس مفاجأة

عدن - ياسمين عبد العظيم - شدّد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، على أهمية المواجهة المرتقبة مع ترينيداد وتوباجو، فجر غد الاثنين بتوقيت جرينتش، ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونكاكاف الذهبية 2025.

وقال رينارد، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “كلا الفريقين يبحث عن الفوز من أجل التأهل، وهذا يمنح المواجهة أهمية خاصة.. عندما جئنا قبل أشهر لاختيار مقرات التدريب، لم نجد ملعبًا بالجودة الممتازة في لاس فيجاس، لذا عملنا على ترتيبات لإجراء الحصة التدريبية، على نفس الملعب الذي سيستضيف اللقاء”.

وعن مدى تأثير معرفة مدرب ترينيداد، دوايت يورك، بالكرة السعودية من خلال عمله السابق كمحلل، قال: “لقد لعبنا ضد ترينيداد قبل كأس الخليج، وشاهدنا مبارياتهم.. كرة القدم الآن أصبحت مفتوحة، الجميع يمكنه الوصول إلى بياناتك ومعلوماتك.. المهم أن نكون في جاهزية كاملة للغد”.

وبخصوص انفعاله الدائم على خط التماس، صرح: “أنا دائمًا بهذه الحالة.. في المباراة الماضية كانت هناك تفاصيل دقيقة، وكنا مركزين بنسبة 95%.. في كرة القدم، الفارق البسيط يصنع النتيجة.. أحرص على تحفيز اللاعبين بكل ما أملك من طاقة، وهذا يختلف حسب المباراة”.

وأردف: “جئنا من أجل التأهل من دور المجموعات.. قد يُقال إننا بدأنا مدافعين أمام أمريكا، لكن كرة القدم تقوم على الاستراتيجية.. غدًا سنلعب من أجل الفوز فقط”.

تغير الكرة السعودية

وحول الفارق بين الكرة السعودية حاليًا، وعند قدومه للمرة الأولى عام 2019، قال رينارد: “الكثير تغيّر، خصوصًا على مستوى الدوري.. هناك تحسن واضح بفضل تدفق النجوم الأجانب، والدوري أصبح أكثر إثارة، لكن هذا يزيد صعوبة منح الفرص للاعبين المحليين”.

واستطرد: “الاتحاد السعودي، بقيادة ياسر المسحل، يعمل بشكل رائع لمنح اللاعبين السعوديين فرصة للمشاركة.. بعضهم غادر لأول مرة للاحتراف الخارجي، وهو تغيير ثقافي كبير وليس سهلا، لكن خطوة بخطوة، سيصبح المنتخب أقوى”.

وتابع المدرب الفرنسي: “فقدنا جيلًا كاملًا من الخبرات، مثل العويس، الفرج، الشهراني، البريك، والبليهي.. واليوم نملك فريقًا شابًا، ولا يمكن أن نطلب نتائج كبرى فورًا، فالصبر مطلوب”.

وبشأن نتائج بطولة كأس العالم للأندية، علق رينارد: “الهلال حقق نتيجة رائعة أمام ريال مدريد (1-1)، ولم تكن مفاجأة، بالنظر إلى أسماء اللاعبين.. لكن ما أسعدنا حقًا هو مشاركة 3 لاعبين سعوديين أساسيين، هم تمبكتي، ناصر الدوسري، وسالم الدوسري… وهذا أمر مهم بالنسبة لنا”.