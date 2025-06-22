مارسيليا يحدد ثمن أوناحي.. ونادٍ إنجليزي في الصورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - حدد نادي أولمبيك مارسيليا مطالبه المادية مقابل الموافقة على بيع النجم المغربي، عز الدين أوناحي، لاعب وسط الفريق الفرنسي.

ذكرت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية أن مارسيليا اشترط الحصول على 12 مليون يورو مقابل الاستغناء عن أوناحي، الذي ارتبط اسمه كثيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية بنادي برايتون الإنجليزي.

وأضافت أن أوناحي (25 عاما) وافق بشكل مبدئي على فكرة الانتقال للنادي الإنجليزي، واتفق على توقيع عقد مدته أربعة مواسم، ولكن النادي الفرنسي لم يتلق بعد عرضا رسميا.

وأوضحت أيضا “رغم أن الدولي المغربي ليس له مستقبل في مارسيليا، ولا مكان له في خطط روبرتو دي زيربي، مدرب الفريق، فإن النادي الفرنسي لن يقبل بأقل من 12 مليون يورو مقابل بيع اللاعب هذا الصيف”.

ولفتت إلى أن عز الدين أوناحي قضى الموسم الماضي معارا لنادي باناثينايكوس اليوناني، ولكن يبقى تجديد إعارته خيارا مستبعدا.

أكدت فوت ميركاتو أنه إذا لم يتلق مارسيليا عرضا بالمبلغ المذكور، سيبقى أوناحي في صفوف الفريق حيث ينتهي تعاقده في صيف 2027.

وختمت تقريرها “أوناحي مهتم كثيرا بحسم وجهته المقبلة قبل ستة أشهر من انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب”.