إنزاغي يفرض النظام العسكري على لاعبي الهلال .. وهؤلاء أول الضحايا!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – انتشرت عدة مقاطع مصورة من تدريبات فريق الهلال الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، أظهرت ملامح جديدة لأسلوب الإيطالي سيموني إنزاغي في فرض الانضباط والصرامة داخل المعسكر الأزرق.

خلال المقاطع، ظهر إنزاغي وهو يفرض عقوبات بدنية فورية على عدد من اللاعبين الذين لم يلتزموا بتعليماته التكتيكية في التمارين، وكان من بينهم علي البليهي، محمد كنو، وجواو كانسيلو.

المقاطع أظهرت أيضًا أن هؤلاء اللاعبين أُجبروا على أداء تمارين “الضغط” أمام أنظار باقي زملائهم، في مشهد ترك انطباعًا قويًا داخل الفريق.

من جانبها، تفاعلت الجماهير الهلالية بشكل واسع مع هذه اللقطات، مشيدة بأسلوب المدرب الصارم، واصفة الأمر بـ “النظام العسكري”، مؤكدة أن هذا ما يحتاجه الفريق، في ظل الحاجة إلى الالتزام الكامل والانضباط التكتيكي لتحقيق الطموحات.