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أرقام فينيسيوس في آخر مباراة للريال أمام باتشوكا

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  • أرقام فينيسيوس في آخر مباراة للريال أمام باتشوكا 1/2
  • أرقام فينيسيوس في آخر مباراة للريال أمام باتشوكا 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يواصل ريال مدريد تحضيراته لمواجهة باتشوكا المكسيكي، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المنتظر أن يتواجد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في التشكيلة الأساسية للميرينغي خلال اللقاء.

فيما يلي أبرز ما قدمه فينيسيوس في آخر مباراة لريال مدريد أمام باتشوكا، والتي انتهت بفوز الميرينغي 3-0:

• سجل هدفًا واحدًا

• قدّم تمريرة حاسمة واحدة

• صنع تمريرتين مفتاحيتين

• أتم 4 من 5 كرات طويلة بنجاح

• أكمل مراوغتين ناجحتين

• سدد المرة 5 مرات على المرمى

• فاز بـ 7 صراعات

• حصل على 3 أخطاء

• نفذ تدخلين ناجحين

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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