صور جديدة .. صلاح وحجازي وعبدالله السعيد يستمتعون بالإجازة فى الساحل الشمالي

عدن - ياسمين عبد العظيم - شارك محمد صلاح، نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر، متابعيه عبر وسائل التواصل الإجتماعي، صور جديدة من إجازته الصيفية بالساحل الشمالي برفقة اللاعبين عبدالله السعيد، وأحمد حجازي.

الصور عكست علاقة الصداقة القوية التي تربط بين اللاعبين الثلاثة، وتعيد إلى الأذهان أيام التألق مع المنتخب المصري، حين شكلوا معا جزء من جيل أعاد الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب طويل.

سنوات من الصداقة داخل وخارج الملعب

تعود علاقة محمد صلاح، بعبدالله السعيد وأحمد حجازي، إلى سنوات مبكرة من مشوارهم الكروي، حيث لعب الثلاثي معا لسنوات مع منتخب مصر الأول، وحققوا معا إنجاز الصعود إلى مونديال روسيا 2018، بالإضافة إلى بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا لأكثر من موسم.

ورغم أن مساراتهم الاحترافية أخذت طرقا مختلفة، ظلت الصداقة بينهم قائمة، ويحرص الثلاثي على اللقاء خلال فترات التوقف أو الإجازات، مثلما ظهر في أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية، سواء في مصر أو خارجها.

استعدادات الموسم الجديد

وفور انتهاء عطلة محمد صلاح الصيفية، سيعود إلى ليفربول من أجل الإنضمام إلى معسكر الإعداد الصيفي تمهيدا للموسم الجديد، بعد موسم حافل بالألقاب والإنجازات.

عبدالله السعيد

أما عبدالله السعيد، فلم يحسم أمره بشأن تجديد عقده مع نادي الزمالك، رغم فتح باب مفاوضات أكثر من مرة، لكن الفرق المادي بين ما يقدمه الزمالك وما يطلبه اللاعب مازال يقف عائقا دون إتمام الصفقة بنجاح.

أحمد حجازي

بينما أحمد حجازي، يستعد لموسم رياضي قوي بعدما نجح في قيادة فريق نيوم السعودي، للتأهل إلى دوري المحترفين، ليلعب بجانب أندية السعودية الكبرى مثل: الإتحاد والهلال.

مسيرة صلاح

وسبق وتحدث محمد صلاح عن بداية مسيرته الرياضية وقال فى تصريحات تلفزيونية : كان هدفى الاحتراف فى أوروبا، وقصتى بدأت من وقت خروجى من مصر، وعمرى كان 19 عامًا، ولقد عانيت كثيرًا في نادي بازل السويسري، لأنني لم أكن أتحدث سوى اللغة العربية فقط.

وعن الاختلاف بين دوريات أوروبا، اختتم: يوجد اختلافات فنية كثيرة بين كل دوريات أوروبا، في إيطاليا التكتيكات صعبة جدًا، أما إنجلترا فهناك السرعة والقوة البدنية، مُضيفاً أن الدوري الإنجليزي أفضل دوري في العالم حتى هذه اللحظة.

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