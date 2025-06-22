أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 22 – 6

عدن - ياسمين عبد العظيم - ينشر موقع «النبأ» الإخباري، أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأحد، تسليم أرض مصنع.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

ويضاف إلى سعر المصنع قيمة تترواح بين 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت يتم إضافة بين 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

أسعار الحديد

وسجل متوسط أسعار الحديد اليوم في شركة حديد عز 38500 جنيه للطن، وسجل سعر حديد بشاي 37900 جنيه للطن، وسجل سعر حديد السويس للصلب 37900 جنيه للطن.

بينما سجل أسعار الحديد اليوم في شركة المصريين 37500 جنيه للطن، وحديد الكومي 35000 جنيه للطن، كما سجل العشري 36200 جنيه للطن، ومصر ستيل 34000 جنيه، وحديد المدينة سعر 36000 جنيه للطن.

كما سجل أسعار الحديد اليوم في شركة الجارحي سعر 37900 جنيه للطن، وسجل حديد العتال سعر 36000 جنيهًا، والمعادي سعر 36000 جنيه، والمراكبي سعر 37500 جنيه للطن، وعطية سعر 37500 جنيه للطن.

وسجل طن الحديد اليوم بالأسواق للمصانع الاستثمارية بسعر يبدأ من 35 ألف جنيه، بينما بدأ سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة من 39 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت

بينما سجل أسمنت الفهد اليوم، 4050 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت النصر 4120 جنيهًا للطن، وأسمنت وادي النيل سجل 4100 جنيهًا، وأسمنت المخصوص 4150 جنيهًا.

وسجل أسمنت السويدي 4300 حنيهًا في الطن، وسجل أسمنت السويس 4160 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلون 4150 جنيهًا في الطن.

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 2350 إلى 2500 جنيهًا، بينما الأسمنت المقاوم بين 3400 و3680 جنيهًا، والأسمنت الأبيض بين 4000 إلى 4150 جنيها.